فاز باريس سان جيرمان على ضيفه بوردو 4-3 في مباراة مثيرة على ملعب حديقة الأمراء بالجولة 26 من الدوري الفرنسي.

تغيرت نتيجة اللقاء أكثر من مرة على مدار الشوطين، حيث سجل رباعية سان جيرمان، إدينسون كافاني وماركينيوس "هدفان" وكيليان مبابي، في الدقائق (25) و(45+2) و(63) و(69).

بينما سجل لبوردو هوانج جو وبابلو كاسترو وروبن باردو في الدقائق (18) و(45+6) و(83).

وبقى حامل اللقب على القمة دون منافسة برصيد 65 نقطة بينما تجمد رصيد بوردو عند 35 نقطة في المركز 12.

سانت ايتيان 1 – ستادريمس 1

رين 2 – تيم اولمبيك 1