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رقم الخبر: 276875 تاريخ النشر: شباط 24, 2020 الوقت: 11:24 الاقسام: رياضة  
باريس يكسر طموح بوردو في حديقة الأمراء
في الدوري الفرنسي ..

باريس يكسر طموح بوردو في حديقة الأمراء

فاز باريس سان جيرمان على ضيفه بوردو 4-3 في مباراة مثيرة على ملعب حديقة الأمراء بالجولة 26 من الدوري الفرنسي.

تغيرت نتيجة اللقاء أكثر من مرة على مدار الشوطين، حيث سجل رباعية سان جيرمان، إدينسون كافاني وماركينيوس "هدفان" وكيليان مبابي، في الدقائق (25) و(45+2) و(63) و(69).

بينما سجل لبوردو هوانج جو وبابلو كاسترو وروبن باردو في الدقائق (18) و(45+6) و(83).

وبقى حامل اللقب على القمة دون منافسة برصيد 65 نقطة بينما تجمد رصيد بوردو عند 35 نقطة في المركز 12.

سانت ايتيان 1 – ستادريمس 1

رين 2 – تيم اولمبيك 1

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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