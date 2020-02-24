عاد أتلتيكو مدريد لدرب الانتصارات في الليجا، إثر فوزه المستحق على ضيفه فياريال (3-1)، بعد أن كان متأخرا بهدف نظيف، في اللقاء الذي احتضنه ملعب (واندا ميتروبوليتانو) الأحد، لحساب الجولة الـ25.

وباغت الفريق الضيف الجميع، وتقدم أولا في النتيجة منذ الدقيقة 16، بقدم المهاجم المخضرم باكو ألكاسير، عبر تسديدة رائعة من على حدود المنطقة، سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى يان أوبلاك.

لكن قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، أعاد الأرجنتيني أنخيل كوريا الفريق المدريدي للقاء، بهدف التعادل بعد أن قابل عرضية داخل المنطقة، من الكرواتي شيمي فرساليكو، بقدمه مباشرة داخل الشباك من بين قدمي الحارس، سرخيو أسينخو.

وفي الشوط الثاني، وضع القائد كوكي ريسوركسيون الأتلتي في المقدمة، بحلول الدقيقة 64، في لقطة تقمص فيها كوريا هذه المرة دور صانع الألعاب، بتمريرة عرضية انقض عليها كوكي برأسه ليضعها داخل الشباك.

لم تكد تمر 10 دقائق، حتى أمَن النجم البرتغالي الشاب، جواو فليكس، انتصار الفريق المحلي بهدف ثالث، عبر تسديدة أرضية قوية.

وبهذا الفوز، يعود الأتلتي لدرب الانتصارات، بعد تعادله في الجولة الماضية أمام فالنسيا (2-2).

كما أن النقاط الثلاث، قفزت بـ"الروخيبلانكوس" مجددا إلى منطقة دوري الأبطال، وتحديدا المركز الثالث برصيد 43 نقطة، خلف قطبي إسبانيا، برشلونة المتصدر بـ55 نقطة، وريال مدريد الوصيف بـ53 نقطة.

أما فياريال، فتكبد خسارته التاسعة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 38 نقطة، في المركز السابع.

هذا وكانت نتائج المباريات الاخرى كالاتي:

اوساسونا صفر – غرناطة 3

الافيس 2 – اتلتيك بيلباو 1

بلد الوليد 2 – اسبانيول 1

خيتافي صفر – اشبيلية 3