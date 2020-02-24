تمكن المنتخب الايراني للمصارعة الحرة من احراز لقب البطولة في مسابقات اسيا للصارعة الحرة، رجال، التي استضافتها العاصمة الهندية نيودلهي.

التي جرت في الهند ..

وبلغت حصيلة المنتخب الوطني خلال منافسات البطولة الاسيوية للمصارعة الحرة في الهند، كالتالي :

- ميداليتان ذهبيتان لكل من المصارعين محمد جواد ابراهيمي للوزن 92 كغ، ومجتبى غليج للوزن 97.

- فضيتان للمصارعين امير حسين حسيني - الوزن 70 كغ، واحمد بذري – للوزن 86 كغ.

- 4 ميداليات برونزية لكل من المصارعين امير حسين مقصودي ومصطفى حسين خاني وعلي سوادكوهي وبرويز هادي، في الاوزان 65 و74 و79 و125 كغ حسب التسلسل.

كما بلغ رصيد المنتخب الايراني 168 نقطة فائزا بلقب البطولة في منافسات اسيا للمصارعة الحرة بالهند، بينما سجّل المنتخب الهندي 159 نقطة ثانيا، والمنتخب الكازاخي الذي حلّ ثالثا بتسجيل 146 نقطة.

وأقيمت مسابقات اسيا للمصارعة الحرة على مدى يومي 22 و23 من شباط / فبراير الحالي في نيودلهي.