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رقم الخبر: 276872 تاريخ النشر: شباط 24, 2020 الوقت: 11:22 الاقسام: ثقافة وفن  
ضبط آثار تعود للعهد الساساني في محافظة خراسان الشمالية

ضبط آثار تعود للعهد الساساني في محافظة خراسان الشمالية

اعلن قائد قوات الامن الداخلي في محافظة خراسان الشمالية عن ضبط قطعتين اثريتين من الوعاء القرني (قرون الشراب) التي تعود الى العهد الساساني كانت بحوزة مهربين حيث تم القبض على شخصين بهذا الخصوص.

وقال العقيد عليرضا بور اليوم الاثنين بعد الحصول على معلومات استخبارية بشأن قيام عدد من المهربين بشراء مقتنيات اثرية في مدينة كرمة التابعة لمحافظة خراسان الشمالية قامت فرق من قوات الامن الداخلي بمتابعة الامر مما ادى الى القاء القبض على اثنين من المهربين وعند تفتيش مكان اختبائهم تم العثور على قطعتين من الوعاء القرني ( قرون الشراب) التي تعود الى العهد الساساني.

واضاف العقيد عليرضا بور انه تم تسليم تلك القطع الاثرية الى منظمة الاثار في المحافظة.

وكانت قرون الشراب تصنع من عدة مواد منها البرونز وكذلك الفلزات النفيسة مثل الذهب والفضة.

 
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مصدر الخبر: وكالة ارنا
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