تمكنت الفتاة الايرانية "نيكي شميراني" من التأهل الى المرحلة النهائية لبطولة السكواش العالمة المقامة في فرنسا، وذلك بعد هزيمة منافساتها خلال مرحلة التصفيات.

وستواجه لاعبة الاسكواش شميراني خلال منافسات المرحلة النهائية لبطولة فرنسا، غريمتها من روسيا.

علما ان شميراني كانت في وقت سابق من اعضاء منتخب الفتيات الايراني لرياضة السكواش، قبل ان تغادر البلاد لغرض اكمال الدراسة، لكنها عاودت نشاطها في المنتخب حاملة راية الجمهورية الاسلامية الايرانية في بطولة فرنسا العالمية.