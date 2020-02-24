|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 276871
|تاريخ النشر: شباط 24, 2020
|الوقت: 11:24
|الاقسام: رياضة
|
فتاة ايرانية تتأهل الى المرحلة النهائية لبطولة السكواش العالمية في فرنسا
تمكنت الفتاة الايرانية "نيكي شميراني" من التأهل الى المرحلة النهائية لبطولة السكواش العالمة المقامة في فرنسا، وذلك بعد هزيمة منافساتها خلال مرحلة التصفيات.
وستواجه لاعبة الاسكواش شميراني خلال منافسات المرحلة النهائية لبطولة فرنسا، غريمتها من روسيا.
علما ان شميراني كانت في وقت سابق من اعضاء منتخب الفتيات الايراني لرياضة السكواش، قبل ان تغادر البلاد لغرض اكمال الدراسة، لكنها عاودت نشاطها في المنتخب حاملة راية الجمهورية الاسلامية الايرانية في بطولة فرنسا العالمية.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر