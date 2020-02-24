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رقم الخبر: 276870 تاريخ النشر: شباط 24, 2020 الوقت: 11:24 الاقسام: رياضة  
منتخب ايران للمبارزة يتأهل لاولمبياد طوكيو 2020

منتخب ايران للمبارزة يتأهل لاولمبياد طوكيو 2020

تأهل المنتخب الايراني للمبارزة في فئة السيف (Saber) الى دورة الالعاب الاولمبية القادمة في طوكيو 2020

ونظرا لحلول المنتخب الوطني الايراني في المركز الخامس في بطولة العالم في بولندا وحصوله على 32 نقطة وفوزه على منافسيه الاسيويين، فقد تمكن من حجز بطاقة التاهل الى اولمبياد 2020 بصفته الفريق الاول آسيويا.

وتعد هذه المرة الاولى التي يتأهل فيها المنتخب الوطني الايراني الى الاولمبياد في لعبة سلاح السيف.

ومثّل المنتخب الوطني الايراني في بطولة العالم كل من المبارز "مجتبى عابديني" و"علي باكدامن" و"محمد رهبري" و"محمد فتوحي".

وهنالك مرحلتان امام المنتخب الوطني الايراني في منافسات بطولة العالم الا ان نتائجها لن تؤثر على تصنيفه وتأهله الى الاولمبياد.

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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