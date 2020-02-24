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رقم الخبر: 276869 تاريخ النشر: شباط 24, 2020 الوقت: 11:22 الاقسام: عربيات  
قوة أميركية تعتقل مسؤول الفوج الثاني في الحشد العشائري في الأنبار

قوة أميركية تعتقل مسؤول الفوج الثاني في الحشد العشائري في الأنبار

ذكر مصدر أمني عراقي، ان "قوة اميركية اعتقلت الشيخ معدي كرب السمرمد العبيدي، وهو احد قيادات الحشد العشائري في الانبار".

وبين المصدر ان "الاعتقال تم بعد مداهمة منزل العبيدي، في حي الشهداء التابع لناحية البغدادي غربي مدينة هيت".
ولفت المصدر الى أن "عملية الانزال الجوي الأميركي على منزل شيخ عشيرة العبيد في البغدادي والقيادي في حشد الانبار العشائري معدي العبيدي تمت بمساندة قوات عراقية، حيث طوقت منزله في الساعة الواحدة والنصف ليلة أمس، وبعدها قامت القوات الاميركية باقتحام الدار واعتقاله".

واشار المصدر الى ان "العبيدي يعد من الشخصيات البارزة بمحاربة داعش ويشغل منصب امر الفوج  الثاني في الحشد العشائري".

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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