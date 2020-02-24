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رقم الخبر: 276868 تاريخ النشر: شباط 24, 2020 الوقت: 11:23 الاقسام: محليات  
تحسن حالة مصابین إثنین بكورونا في شمال ايران

تحسن حالة مصابین إثنین بكورونا في شمال ايران

أعلن محافظ "كيلان" الواقعة في شمالي ايران عن تحسن حالة مصابين اثنين بفيروس كورونا.

وأوضح "ارسلان زارع" في اجتماع استعرض خلاله الاجراءات الوقائية وللتصدي لفيروس كورونا اليوم الاثنين، بان المصابين تماثلا للشفاء وغادرا المستشفى.

يذكر أن ومع هذين الحالتين قد تم تسجيل شفاء 3 مصابين من فايروس كورونا في ايران حتى الان.

 
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مصدر الخبر: وكالة فارس
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