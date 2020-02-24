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رقم الخبر: 276867 تاريخ النشر: شباط 24, 2020 الوقت: 10:59 الاقسام: محليات  
ارتفاع ضحايا فيروس "كورونا" في إيران إلى 12 شخصاً

ارتفاع ضحايا فيروس "كورونا" في إيران إلى 12 شخصاً

أعلن وزير الصحة الايراني "سعيد نمكي" عن تسجيل 47 اصابة بفيروس كورونا وارتفاع الوفيات الى 12 شخص.

واشار المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي، اسد الله عباسي، الى ان وزير الصحة سعيد نمكي، قدم اليوم تقريرا الى اعضاء المجلس حول آخر مستجدات فيروس كورونا في البلاد، وقال: وفقا للتقارير ، فإن الكثير من الأخبار حول الأشخاص الذين يتم إدخالهم الى المستشفيات مرتبطة بمرضى مصابين بالأنفلونزا.
ونقل عباسي عن وزير الصحة قوله ان عدد الاصابات بفيروس كورونا بلغ في انحاء ايران 47 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات الى 12 شخص.
واعتبر عباسي ان تفشي فيروس كورونا في ايران كان بسبب دخول اشخاص مصابين بهذه الفيروس من بلدان مثل باكستان وافغانستان والصين، وقال: ان بعض هؤلاء الاشخاص دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.
واوضح ان وزارة الصحة أكدت عدم وجود شحة في الامكانيات الصحية والطبية في البلاد لمواجهة انتشار العدوى.

 
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مصدر الخبر: وكالة فارس
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