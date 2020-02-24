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رقم الخبر: 276866 تاريخ النشر: شباط 24, 2020 الوقت: 10:48 الاقسام: عربيات  
كيان الاحتلال يخطط للاستيلاء بشكل كامل على الحرم الإبراهيمي

كيان الاحتلال يخطط للاستيلاء بشكل كامل على الحرم الإبراهيمي

حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية،من مساعٍ إسرائيلية تدريجية للاستيلاء بشكل كامل على الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال وكيل الوزارة "حسام أبو الرب"، في بيان یوم الاحد، إن "السياسة الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي استفزازية، وذات أطماع ونوايا خبيثة، تحاول إسرائيل من خلالها الاستيلاء الكامل على الحرم خطوة خطوة، بعد أن استولت على غالبيته".

وأضاف أن "التعدي الإسرائيلي على صلاحيات الأوقاف مستمر بوتيرة كبيرة وسريعة".

وطالب "المجتمع الدولي ومنظمة (الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) اليونسكو بوضع قراراتها موضع التنفيذ، لخطورة ما يحدث في المسجدين الأقصى (في مدينة القدس الشرقية المحتلة) والإبراهيمي".

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي "نفتالي بينيت"، في وقت سابق الأحد، أنه أعطى الضوء الأخضر لإنشاء مشروع مصعد ضخم في المسجد الإبراهيمي.

ويتضمن المشروع مصادرة أراض فلسطينية في الخليل، لإقامة طريق لمرور زوار الحرم الإبراهيمي من اليهود ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن إقامة مصعد لهم.

 
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مصدر الخبر: وكالة فارس
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