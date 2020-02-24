|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 276863
|تاريخ النشر: شباط 24, 2020
|الوقت: 10:46
|الاقسام: محليات
|
أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاثنين
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح الیوم الاثنين:
ايران
📌 روحاني لوزیر خارجیة النمسا: الحظر الأمریکي أشبه بفیروس کورونا؛ مخاوفه أکثر من الواقع
📌 وزیر الداخلیة: 57ر42% من أبناء الشعب شارکوا في الانتخابات البرلمانیة
كيهان
📌 مقتل 16 عسکری ترکي في اضطرابات لیبیا
📌 موسکو تبدی رد فعل عنیف ازاء مناورات أمریکا للهجوم النووي علی روسیا
📌 أصحاب السترات الصفراء ینزلون الی شوارع مدینة "لیل" الفرنسیة بشعارات مناوئة للحکومة
آرمان ملي
📌 قائد الثورة یعرب عن شکره وتقدیره للشعب علی مشارکته في الانتخابات
📌 امبراطور الیابان یعرب عن قلقه من تأثیر فیروس کورونا علی دورة طوکیو الأولمبیة
دنياي اقتصاد
📌 السفیر الایراني في العراق: التواجد الأمریکی في المنطقة یؤدي إلی انتشار الارهاب
آفتاب يزد
📌 دول الجوار تغلق حدودها.. لقلقها من انتشار فیروس (کورونا) في ایران
شرق
📌 رئیس الجمهوریة: الجمیع یجب أن یتعاونوا مع البرلمان، والبرلمان مع الجمیع
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر