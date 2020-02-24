  • الإثنين ٢٩ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الإثنين , فبراير 24, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 276863 تاريخ النشر: شباط 24, 2020 الوقت: 10:46 الاقسام: محليات  
أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاثنين

أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاثنين

فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح الیوم الاثنين:

ايران

📌 روحاني لوزیر خارجیة النمسا: الحظر الأمریکي أشبه بفیروس کورونا؛ مخاوفه أکثر من الواقع

📌  وزیر الداخلیة: 57ر42% من أبناء الشعب شارکوا في الانتخابات البرلمانیة

كيهان

📌 مقتل 16 عسکری ترکي في اضطرابات لیبیا

📌 موسکو تبدی رد فعل عنیف ازاء مناورات أمریکا للهجوم النووي علی روسیا

📌 أصحاب السترات الصفراء ینزلون الی شوارع مدینة "لیل" الفرنسیة بشعارات مناوئة للحکومة

آرمان ملي

📌 قائد الثورة یعرب عن شکره وتقدیره للشعب علی مشارکته في الانتخابات

📌 امبراطور الیابان یعرب عن قلقه من تأثیر فیروس کورونا علی دورة طوکیو الأولمبیة

دنياي اقتصاد

📌 السفیر الایراني في العراق: التواجد الأمریکی في المنطقة یؤدي إلی انتشار الارهاب

آفتاب يزد

📌  دول الجوار تغلق حدودها.. لقلقها من انتشار فیروس (کورونا) في ایران

شرق

📌  رئیس الجمهوریة: الجمیع یجب أن یتعاونوا مع البرلمان، والبرلمان مع الجمیع

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ خاص
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0625 sec