ايران

📌 روحاني لوزیر خارجیة النمسا: الحظر الأمریکي أشبه بفیروس کورونا؛ مخاوفه أکثر من الواقع

📌 وزیر الداخلیة: 57ر42% من أبناء الشعب شارکوا في الانتخابات البرلمانیة

كيهان

📌 مقتل 16 عسکری ترکي في اضطرابات لیبیا

📌 موسکو تبدی رد فعل عنیف ازاء مناورات أمریکا للهجوم النووي علی روسیا

📌 أصحاب السترات الصفراء ینزلون الی شوارع مدینة "لیل" الفرنسیة بشعارات مناوئة للحکومة

آرمان ملي

📌 قائد الثورة یعرب عن شکره وتقدیره للشعب علی مشارکته في الانتخابات

📌 امبراطور الیابان یعرب عن قلقه من تأثیر فیروس کورونا علی دورة طوکیو الأولمبیة

دنياي اقتصاد

📌 السفیر الایراني في العراق: التواجد الأمریکی في المنطقة یؤدي إلی انتشار الارهاب

آفتاب يزد

📌 دول الجوار تغلق حدودها.. لقلقها من انتشار فیروس (کورونا) في ایران

شرق

📌 رئیس الجمهوریة: الجمیع یجب أن یتعاونوا مع البرلمان، والبرلمان مع الجمیع