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رقم الخبر: 276862 تاريخ النشر: شباط 24, 2020 الوقت: 10:48 الاقسام: محليات  
باكستان: ندعم جهود إيران للسيطرة على تفشي كورونا

باكستان: ندعم جهود إيران للسيطرة على تفشي كورونا

قال مساعد رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة (الوزير المسؤول عن وزارة الصحة) اليوم الاثنين، إن باكستان تدعم بالكامل جهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور "ظفر ميرزا" في رسالة على تويتر: أن باكستان تعلن تضامنها مع إيران ودعمها لجهود السيطرة على الفايروس.

وأضاف: نحن قلقون جدا من انتشار فيروس كورونا في إيران، وفي الوقت نفسه نراقب عن كثب الوضع ونتخذ تدابير عاجلة لحماية صحة المواطنين الباكستانيين.

كما أعرب مساعد رئيس الوزراء الباكستاني عن أسفه لوفاة العديد من المواطنين الإيرانيين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

 
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مصدر الخبر: وكالة ارنا
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