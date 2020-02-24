إصابة سبعة أشخاص في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

أصيب سبعة أشخاص حينما أطلق مسلح النار في سوق شعبية في مدينة هيوستون بولاية تكساس الأمريكية أمس الأحد.

ووفقا لوكالة "رويترز" قال، إيد جونزاليز، قائد شرطة مقاطعة هاريس على تويتر: إن مسلحا أطلق النار في سوق شعبية في مدينة هيوستون بولاية تكساس الأمريكية وأصاب سبعة أشخاص، وتم اعتقال مشتبه به في موقع الهجوم.

وأضاف ”لم يصب أحد بجروح خطيرة، مضيفا ”بعض الإصابات ربما نتجت عن ارتداد الرصاص. وتم اعتقال رجل في الموقع“.

وحوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة في تصاعد بشكل مستمر في ظل تفشي ظاهرة العنف في المجتمع الأمريكي، حيث خلفت عمليات إطلاق النار نحو 40 ألف قتيل منذ 2017، وفي المقابل تشن أمريكا حربا على العالم بزعم محاربة ما تسميه الإرهاب دون أن تجد حلول لمشاكلها الداخلية ولهذا النوع من الإرهاب الذي يعاني منه المجتمع الأمريكي.