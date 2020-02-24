كشفت مجلة "جون أفريك" الفرنسية عن إرسال الإمارات إلى مالي مدرعات ومعدات عسكرية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، واصفةً إياها بـ"الدراجات الهوائية".

ونقلت المجلة الفرنسية عن وزير الدفاع المالي إبراهيم ديمبلي، أن قضية المدرعات الإماراتية لا تزال غامضة وتثير الأسئلة والسخط.

وأكد ديمبلي أن وزارته طلبت من الإمارات استبدال المدرعات المغشوشة التي سلمتها للجيش المالي.

كما نقلت المجلة عن بيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع بمالي، يوم 17 فبراير الجاري، قوله: إن "الحكومة تلقت جزئياً 50 مركبة مدرعة إماراتية من أصل 100 مركبة عسكرية متفق عليها؛ لمقاومة الألغام والمتفجرات ولمواجهة جميع أنواع الكمائن".

ووفق البيان فإن "بعض المدرعات المُسلَّمة لم تستجب للخصائص التقنية المنصوص عليها في العقد، وإن المورد الإماراتي وافق على استبدال هذه المدرعات غير المطابقة، وهي 15 من أصل 50 سُلِّمَت".

يشار إلى أن الإمارات تقدم دعماً عسكرياً كبيراً للقوات الفرنسية الموجودة في مالي، منذ تدخلها في هذه البلاد، إضافة إلى أن أبوظبي تسعى إلى زيادة نفوذها هناك.