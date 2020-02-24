هزم نادي استقلال طهران ضيفه ذوب اهن بهدفين مقابل هدف واحد في الاسبوع العشرين من الدوري الايراني الممتاز.

فعلى ستاد آزادي وفي ظل غياب متفرجيه بسبب مرض كورونا استضاف نادي استقلال يوم الاحد نادي ذوب اهن وتمكن في الدقيقة 29 من المباراة من تسجيل هدف السبق عبر ضربة راسية نفذها محمد دانشكر هزت شباك الضيف، وبعد ثمانية دقائق سدد فوريا غفوري كرة خطرة صوب مرمى ذوب اهن اخطات الهدف .

وتمكن الفريق الضيف في الدقيقة ۴۸ من تسجيل هدف التعادل من راسية نفذها اللاعب داركو بييدوف هزت شباك استقلال .

وبعد ثلاثة دقائق وفي الدقيقة 51 بالتحديد حصل نادي استقلال على ضربة جزاء نفذها اللاعب فوريا غفوري هز شباك ذوب اهن من تسديدة قوية عجز حارس مرمى الفريق الضيف من صدها .

واخفق لاعب استقلال المتالق في تسجيل هدف ثالث في الدقيقة 55 حيث اهدر فرصة ثمينة للتسجيل حيث اخطات كرته المرمى بقليل .

وانتهت المباراة لصالح استقلال بهدفين مقابل هدف واحد وبهذا الفوز رفع استقلال طهران رصيده الى 36 نقطة ليحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري فيما بقي رصيد ذوب اهن عند 21 نقطة في المركز العاشر .

واسفرت المباراة الاخرى التي جرت عصر الاحد عن فوز شهر خودرو على نفط مسجد سليمان 2-1، فيما الغيت مباراة سباهان اصفهان وبرسبوليس.