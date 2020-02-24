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رقم الخبر: 276858 تاريخ النشر: شباط 24, 2020 الوقت: 10:03 الاقسام: عربيات  
نائب عراقي: الأغلبية ستتحقق والحكومة ستمرر في جلسة البرلمان المقبلة

نائب عراقي: الأغلبية ستتحقق والحكومة ستمرر في جلسة البرلمان المقبلة

بيّن النائب عن كتلة صادقون النيابية فاضل جابر، ان الأغلبية السياسية ستتحقق داخل البرلمان في يوم التصويت على الكابينة الوزارية، لافتا الى ان كابينة علاوي ستمرر خلال الجلسة المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل على الرغم من تباين الآراء حولها.

وقال جابر اليوم ، الاثنين، ان "البرلمان يستطيع عقد جلسته للتصويت على حكومة محمد توفيق علاوي سواء بحضور الكتل السنية والكردية او من دون حضورها".

ورجح "حضور الكتل السنية والكردية في جلسة التصويت على الحكومة، على الرغم من تباين وجهات النظر والاختلاف بالمواقف بشأن التصويت على الكابينة".

وبين ان "الأغلبية ستتحقق في جلسة التصويت التصويت على كابينة علاوي، وسيتم تمريرها في الجلسة المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل".

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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