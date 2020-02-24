اعلنت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي الإیرانية، ان عدد الصحفيين الاجانب الذين دخلوا البلاد خلال شهر شباط / فبراير الحالي، بلغ 239 شخصا ممثلين عن 105 وسائل إعلامية من 27 دولة في أنحاء العالم.

وبحسب قائمة التشايرات المؤقتة التي استصدرت من قبل الوزارة لهؤلاء الصحفيين، تمت زيارات الصحفیین والمراسلین الاجانب إلی إیران خلال الفترة المذكورة، بهدف تغطیة الذكرى الحادية والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية واحتفالات بـ "عشرة الفجر" (1 فبراير 1979 حيث عودة الامام الراحل من منفاه الى ارض الوطن ‎لغاية انتصار الثورة الاسلامية في 11 فبراير 1979) وإقامة انتخابات مجلس الشورى في دورتها الحادية عشرة.

ووفق هذا التقریر ايضا، فإن قائمة الدول التي تقدّمت بأکبر نسبة من طلب استصدار التأشیرات المؤقتة للصحفیین و المراسلین في إيران خلال شهر فبرایر/ شباط، جاءت علی النحو التالي :

فرنسا 19 طلبا، الیابان 14 طلبا، إیطالیا 10 طلبات، الولایات المتحدة الأمیریکیة وبریطانیا 6 و 7 طلبات، السوید وسویسرا وألمانیا 5 طلبات.

و من بین الوسائل الإعلامية و وكالات الانباء في هذا الخصوص، يشار الى قناة الـ سي إن إن الأمیرکیة و إذاعة مونت كارلو الدولية MCD و "ان تی وی" الترکیة والموقع الإخباري "العربي القطري، وقناة طوکیو الیابانیة وقناة 24 الفرنسیة، و وکالة الأنباء الفرنسیة و وكالة "رابتلي" الروسیة وصحیفة التایمز البریطانیة وجریدة یومیوری شیمبون الیابانیة و ایندیا تودی الهندیة.

و بحسب الإدارة العامة للإعلام الخارجي التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، ينشط في ايران حاليا 150 مکتب تمثیل للإعلام الدولي.