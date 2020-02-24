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رقم الخبر: 276853 تاريخ النشر: شباط 24, 2020 الوقت: 09:41 الاقسام: دوليات  
إيطاليا تغلق 11 مدينة عقب تمدّد كورونا.. و 2444 وفاة في الصين

إيطاليا تغلق 11 مدينة عقب تمدّد كورونا.. و 2444 وفاة في الصين

قررت الحكومة الإيطالية إغلاق 11 بلدة غالبيتها في منطقة لومبارديا عقب تسجيل أكثر من 75 إصابة بفيروس كورونا، وإعلان وفاة شخصين الجمعة والسبت جراء الفيروس. وأعلنت السلطات الصينية، أمس الأحد، ارتفاع حالات الوفاة جراء الفيروس، إلى ألفين و444 شخصا، وإصابة 76 ألفا و936 آخرين.
أغلقت السلطات الإيطالية السبت 11 بلدة بمنطقة لومبارديا الواقعة شمال البلاد تحسبا لانتشار فيروس كورونا، وذلك عقب اكتشاف 79 إصابة أغلبها في هذه المنطقة. وتوفي شخصان الجمعة والسبت.
وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في مؤتمر صحافي "إغلاق المناطق التي تعتبر بؤرا للفيروس ومنع الدخول إليها والخروج منها إلا بتصاريح خاصة".
كما أعلن إقفال الشركات والمدارس في تلك المناطق وإلغاء الأنشطة العامة (من مهرجانات ومسابقات رياضية ورحلات مدرسية وغيرها).
وتقع البؤرة الأساسية في مدينة كودونيو على بعد 60 كيلومترا من ميلانو. ومنذ مساء الجمعة أقفلت الأماكن العامة (من حانات وبلديات ومكتبات ومدارس) في هذه المدينة وتسع بلدات مجاورة باستثناء الصيدليات.
وظهرت أول إصابة في كودونيا لدى باحث إيطالي يعمل في شركة يونيليفر، وأودع في وحدة العناية المركزة في المستشفى نظرا لتدهور وضعه. وتشمل الإصابات زوجته الحامل في شهرها الثامن وصديقه وثلاثة مسنين كانوا يترددون على حانة يملكها والد صديقه.
أما البؤرة الثانية ففي بلدة فو يوغانيو في منطقة فينيتو، مسقط رأس أول إيطالي وأوروبي توفي جراء الفيروس.
وفي بؤرة الفيروس، أعلنت السلطات الصينية، الأحد، ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا الجديد، إلى ألفين و444 شخصا، وإصابة 76 ألفا و936 آخرين
وأفادت اللجنة الحكومية للصحة، في بيان، أن عدد الوفيات جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بلغ 97 شخصًا.
وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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