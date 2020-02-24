أكد سادن الروضة الرضوية المقدسة احمد مروي على الحفاظ على سلامة زوار مرقد الامام الرضا عليه السلام والتعاون مع وزارة الصحة بهذا الشأن وعدّه على رأس الاولويات .

وقال أحمد مروي، في اتصال هاتفي مع وزير الصحة سعيد نمكي يوم الاحد حول أحدث التقارير والمعلومات ذات الصلة بانتشار مرض فيروس كورونا، إن الحفاظ على سلامة زوار مرقد الامام الرضا (ع) على صدر أولويات العتبة الرضوية المقدسة.

وأكد جهوزية العتبة الرضوية المقدسة لاتخاذ الاجراءات اللازمة والخطوات الوقائية وفق خطط وزارة الصحة.

ولفت الى ان العتبة الرضوية المقدسة تنمي التعاون مع وزارة الصحة في سياق الحفاظ على صحة الزائرين وسلامتهم والاهتمام الجاد من قبل المسؤولين في هذا الموضوع.

من جهته اشاد وزير الصحة سعيد نمكي بتعاون العتبة الرضوية المقدسة مع جامعة مشهد للعلوم الطبية مؤكدا جهوزية الوزارة لتعزيز التعاون بهدف الحفاظ على سلامة الزائرين.

ويشار الى ان العتبة الرضوية المقدسة بدأت منذ الشهر الماضي باتخاذ اجراءات وقائية بالتعاون مع جامعة مشهد للعلوم الطبية بهدف الحفاظ على سلامة الزائرين والموظفين والخدام في هذه العتبة المقدسة.