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رقم الخبر: 276851 تاريخ النشر: شباط 24, 2020 الوقت: 09:39 الاقسام: محليات  
أول حالة شفاء لمصاب بفيروس كورونا في طهران

أول حالة شفاء لمصاب بفيروس كورونا في طهران

كشف طبيب في مستشفى "مسيح دانشوري"، في العاصمة الإيرانية طهران، عن أول حالة شفاء لمريض كان مصابا بفيروس كورونا الجديد في العاصمة.

 وأكد الطبيب، محمد رضا هاشميان، اليوم الاثنين "أول حالة شفاء لمريض إيراني مصاب بفيروس كورونا لشاب يبلغ من العمر 25 عامًا، ونقله من وحدة العناية المركزة إلى الجناح العادي".

وکان وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي أعلن في وقت سابق من يوم الأحد، أن مصدر انتقال فيروس كورونا الجديد إلى إيران هو شخص قادم من الصين عبر رحلة غير مباشرة

 
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مصدر الخبر: وكالة فارس
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