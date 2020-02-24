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رقم الخبر: 276850 تاريخ النشر: شباط 24, 2020 الوقت: 09:23 الاقسام: محليات  
السفير الايراني ووزير الصحة العراقي يبحثان التعاون بين البلدين لمكافحة "كورونا"

السفير الايراني ووزير الصحة العراقي يبحثان التعاون بين البلدين لمكافحة "كورونا"

تباحث السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي ووزير الصحة العراقي حول سبل الوقاية والحد من انتشار فيروس "كورونا".

وتقرر خلال الاجتماع غلق المنافذ الحدودية البرية أمام الزوار الايرانيين المتوجهين الى العراق على مدى اسبوعين بهدف الوقاية والحد من انتشار هذا المرض بسبب قلة الامكانات العلاجية في العراق.

واقترحت طهران فتح المنافذ الجوية أمام الجانب العراقي حيث سيعلن الاخير عن قراره النهائي حول هذا الموضوع في غضون اليومين المقبلين.

وتقرر تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة في كلا البلدين بهدف تبادل المعلومات واعادة النظر في مجال غلق المنافذ الحدودية بين البلدين في حال تحسن الاوضاع المتعلقة باحتواء فيروس كورونا.

 
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مصدر الخبر: وكالة ارنا
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