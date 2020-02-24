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رقم الخبر: 276849 تاريخ النشر: شباط 24, 2020 الوقت: 09:24 الاقسام: محليات  
اليونان تعرب عن تعاطفها مع منكوبي زلزال ايران

اليونان تعرب عن تعاطفها مع منكوبي زلزال ايران

اعربت وزارة الخارجية اليونانية عن تضامنها وتعاطفها مع منكوبي الزلزال الذي ضرب شمال غرب ايران صباح الاحد.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاحد، انها تعرب عن تعاطفها وتضامنها مع الشعبين الايراني والتركي اثر الزلزال الذي ضرب المناطق الحدودية بين البلدين.

واضافت، ان اليونان وحكومة وشعبا تعرب عن تعاطفها مع منكوبي الزلزال وتضامنها مع فرق الاغاثة والانقاذ التي تسعى من اجل انقاذ حياة الافراد.

يذكر ان زلزالا بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر ضرب في الساعة التاسعة و 23 دقيقة من صباح الاحد بالتوقيت المحلي (الخامسة و 53 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش) ضواحي بلدة قطور التابعة لمدينة خوي بمحافظة اذربيجان الغربية شمال غرب ايران وادى الى اصابة 75 شخصا.

وادى هذا الزلزال الذي ضرب ايضا محافظة فان التركية الى مصرع 9 اشخاص.

كما ضرب زلزال بقوة 5.9 ريختر في الساعة السابعة والنصف مساء الاحد بالتوقيت المحلي (الرابعة عصرا بتوقيت غرينتش) منطقة زرآباد التابعة لمحافظة اذربيجان الغربية والذي لم يسفر عن وقوع ضحايا حسب معلومات اولية.

 
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مصدر الخبر: وكالة ارنا
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