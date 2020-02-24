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رقم الخبر: 276847 تاريخ النشر: شباط 24, 2020 الوقت: 08:32 الاقسام: محليات  
وزير الثقافة يؤكد على الجدية في الوقاية من "كورونا"؛ لكن دون هلع

وزير الثقافة يؤكد على الجدية في الوقاية من "كورونا"؛ لكن دون هلع

أكد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي عباس صالحي ضرورة الجدية في الوقاية من فيروس "كورونا" ولكن دون هلع.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب صالحي مساء الاحد: إن الفيضانات اجتاحت بعض مناطق البلاد في بداية العام (الايراني) الجاري (بدأ في 20 آذار/ مارس 2019) الا ان التعاطف ساهم في خفض الآلام الناجمة عن الكارثة وفي نهاية العام سيثمر التعاطف والتعاون ايضا عن شل حركة فيروس كورونا.
وأضاف: ان فيروس كورونا ليس طاعوناً. لناخذ الوقاية منه على محمل الجد ولكن ون هلع.
وكان الرئيس روحاني قد أوعز الى وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي بتشكيل لجنة وطنية للوقاية من فيروس "كورونا".
يذكر ان عدد الوفيات بسبب الاصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 8 اشخاص لغاية الان فيما بلغ عدد الاصابات 43 .

 
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