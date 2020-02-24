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رقم الخبر: 276846 تاريخ النشر: شباط 24, 2020 الوقت: 08:30 الاقسام: محليات  
الحكومة الايرانية ترصد 530 مليار تومان لوزارة الصحة لمواجهة وباء "كورونا"

الحكومة الايرانية ترصد 530 مليار تومان لوزارة الصحة لمواجهة وباء "كورونا"

أعلن نائب الرئيس الایراني رئيس منظمة التخطيط والميزانية في تغريدة على تويتر عن تخصيص 530 مليار تومان لوزارة الصحة والتعليم الطبي لمواجهة كورونا والوقاية منه .

وقال نوبخت: انه وبعد التنسيق مع وزير الصحة والمباحثات الهاتفية مع عمداء جامعات العلوم الطبية في محافظتي قم وجيلان وجامعة الشهيد بهشتي للعلوم الطبية وإعلان الحكومة استعدادها لتقديم أي نوع من المساعدة ، بما في ذلك الدعم المالي لمواجهة كورونا والوقاية منه ، خصصت الحكومة 530 مليار تومان لوزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا .
وكان الرئيس الايراني حسن روحاني قد اوعز في وقت سابق اليوم الاحد الى وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، بتاسيس لجنة وطنية لاحتواء فيروس كورونا في البلاد.
وطالب الرئيس روحاني، وزير الصحة بعقد اجتماعات اللجنة وتوظيف طاقات الجهات المعنية في سياق عملية الحد من تفشي عدوى فيروس كورونا واقتلاعه في اسرع وقت من البلاد؛ و وضعه بصورة مستدامة على علم بآخر المستجدات في هذا الخصوص.
واكد رئيس الجمهورية في مرسومه الرئاسي هذا، بان تضم اللجنة الوطنية لاحتواء فيروس كورونا، كلا من وزراء الداخلية والطرق والتربية والتعليم والعلوم والتراث الثقافي والثقافة، الى جانب رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة ورئيس النيابة العامة ورئيس منظمة التخطيط والموازنة ورئيس منظمة الاذاعة والتلفزيون ورئيس منظمة الحج والزيارة والمتحدث باسم الحكومة وايضا قائد قوى الامن الداخلي في ايران.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/فارس
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