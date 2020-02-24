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رقم الخبر: 276845 تاريخ النشر: شباط 24, 2020 الوقت: 08:25 الاقسام: محليات  
إغلاق معبر بازركان الحدودي مع تركيا

إغلاق معبر بازركان الحدودي مع تركيا

أعلن المدير العام لدائرة الجمارك في منطقة بازركان الحدودية البرية مع تركيا (شمال غربي البلاد)، عن اغلاق هذا المعبر اليوم الاحد من جانب الحکومة التركية على جميع المسافرين والشاحنات.

واوضح "صادق نامدار" في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم : انه رغم التنسيق مع المسؤولين الاتراك بشان اتخاذ الاجراءات الوقاية الصحية لابقاء هذا المعبر مفتوحا على المسافرين والشاحنات، لكن السلطات التركية قرّرت ظهر اليوم اغلاق حدودها البرية في هذه المنطقة.
ولفت نامدار الى ان تركيا اقدمت في وقت سابق ايضا على اغلاق حدودها المشتركة مع جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي؛ مضيفا انه فور صدور القرار باغلاق منفذ بازركان تم تبادل المسافرين من رعايا البلدين ولم يبق اي منهم في منطقة صفر الحدود المشتركة هناك.
ويقع معبر بازركان الحدودي البري في مدينة ماكو (محافظة اذربايجان الغربية – شمال غرب)، بمحاذاة البلدين تركيا وجمهورية اذربيجان، ويعد المنفذ الدولي الوحيد بين ايران وتركيا.

 
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