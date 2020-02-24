وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاحد، نشر ظريف صورة للقائه مع وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك واخرى للقائه مع وزير الخارجية النمساوي الكساندر شالنبرغ في طهران وكتب: كانت لي لقاءات جيدة خلال اليومين الاخيرين مع وزيري خارجية دولتين اوروبيتين (هولندا والنمسا).

واضاف: لقد تم التاكيد خلال اللقاءات على اهمية الحفاظ على الاتفاق النووي عبر التزام اوروبا بتعهداتها في اطار الاتفاق.