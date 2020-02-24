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رقم الخبر: 276843 تاريخ النشر: شباط 24, 2020 الوقت: 08:21 الاقسام: محليات  
خلال لقائه وزيري خارجية هولندا والنمسا.. ظريف يؤكد أهمية الحفاظ على الاتفاق النووي

خلال لقائه وزيري خارجية هولندا والنمسا.. ظريف يؤكد أهمية الحفاظ على الاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف خلال لقائه نظيريه الهولندي والنمساوي اهمية الحفاظ على الاتفاق النووي عبر التزام اوروبا بتعهداتها في اطار الاتفاق.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاحد، نشر ظريف صورة للقائه مع وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك واخرى للقائه مع وزير الخارجية النمساوي الكساندر شالنبرغ في طهران وكتب: كانت لي لقاءات جيدة خلال اليومين الاخيرين مع وزيري خارجية دولتين اوروبيتين (هولندا والنمسا).
واضاف: لقد تم التاكيد خلال اللقاءات على اهمية الحفاظ على الاتفاق النووي عبر التزام اوروبا بتعهداتها في اطار الاتفاق.

 
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