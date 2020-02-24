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|رقم الخبر: 276842
|تاريخ النشر: شباط 24, 2020
|الوقت: 08:18
|الاقسام: محليات
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زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب مدينة راور جنوب شرق ايران
ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم الاثنين مدينة راور التابعة لمحافظة كرمان ( جنوب شرق ايران ) .
واعلن مركز رصد الزلازل بموسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران، ان هذا الزلزال وقع عند الساعة الرابعة و3 دقائق و6 ثواني فجر اليوم الاثنين (حسب التوقيت المحلي ) وفي عمق 10 كيلومتر تحت الارض.
ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء هذا الزلزال.
مدينة راور احدى مدن محافظة كرمان وتقع الى الشمال من المحافظة وعلى مسافة 140 كم من مركز المحافظة.
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