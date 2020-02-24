واعلن مركز رصد الزلازل بموسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران، ان هذا الزلزال وقع عند الساعة الرابعة و3 دقائق و6 ثواني فجر اليوم الاثنين (حسب التوقيت المحلي ) وفي عمق 10 كيلومتر تحت الارض.

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء هذا الزلزال.

مدينة راور احدى مدن محافظة كرمان وتقع الى الشمال من المحافظة وعلى مسافة 140 كم من مركز المحافظة.