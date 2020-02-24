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رقم الخبر: 276841 تاريخ النشر: شباط 23, 2020 الوقت: 20:55 الاقسام: محليات  
آذربايجان الغربية تتعرض الى زلزال ثان بقوة 5,7 ريختر

آذربايجان الغربية تتعرض الى زلزال ثان بقوة 5,7 ريختر

تعرضت ضواحي محافظة اذربايحان الغربية (شمال غرب) من جديد مساء اليوم الاحد الى زلزال بقوة 5,7 درجات على مقياس ريختر.

وافاد مركز رصد الزلازل الايراني، ان هذا الحادث وقع عند الساعة السابعة و30 دقيقة من مساء اليوم الاحد وعلى بعد 21 كم من مدينة "زراباد" و25 كم من مدينة "خوي" و31 كم من مدينة "قرة ضياء الدين" في محافظة اذربايجان الغربية؛ كما ان اهالي مدينتي ارومية (في نفس المحافظة) وتبريز (مركز اذربايجان الشرقية –شمال غرب) ايضا شعروا بارتدادات هذا الزلزال.
وحدد المصدر نفسه مركز هذا الزلزال في عمق 28 كم من سطح الارض وعلى بعد 123 كم من مدينة ارومية و151 كم من مدينة تبريز.  
وكانت مدينة "قطور" في محافظة اذربايجان الغربية، تعرضت عند الساعة 9:23 من صباح اليوم الاحد الى زلزال بقوة 5,7 درجات على مقياس ريختر ايضا؛ مما اسفر عن اصابة 75 شخصا دون سقوط قتلى.

 
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