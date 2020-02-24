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رقم الخبر: 276833 تاريخ النشر: شباط 23, 2020 الوقت: 20:45 الاقسام: عربيات  
مصر.. محامي حسني مبارك يكشف تطورات حالته الصحية
بعد دخوله غرفة العناية المركزة

مصر.. محامي حسني مبارك يكشف تطورات حالته الصحية

كشف فريد الديب، محامي الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، الأحد، عن تطورات الحالة الصحية للأخير، بعد دخوله غرفة العناية المركزة في المستشفى.

وقال الديب، إن مبارك ما زال يخضع للعلاج في العناية المركزة بإحدى المستشفيات الكبرى في القاهرة، بحسب تصريحاته لصحيفة "الوطن" المصرية.

وتابع: "هو كويس الحمد لله، الحمد لله بخير"، متمنيا له الشفاء العاجل.

وكان علاء مبارك قال لأحد متابعيه على "تويتر"، السبت: "دعائي الآن أن يشفي المولى عز وجل والدي، ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يا رب".

وكان علاء مبارك، غرد بتاريخ 24 يناير/ كانون الثاني، إن والده أجرى عملية جراحية، وأكد أن حالته مستقرة.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضت اليوم السبت، ببراة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التلاعب بالبورصة".

 

 
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مصدر الخبر: القاهرة ـ وكالات
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