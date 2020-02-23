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رقم الخبر: 276831 تاريخ النشر: شباط 23, 2020 الوقت: 17:00 الاقسام: محليات  
منظمة الطيران المدني تتخذ تدابير خاصة لمنع انتشار فيروس كورونا

منظمة الطيران المدني تتخذ تدابير خاصة لمنع انتشار فيروس كورونا

أعلن الناطق باسم منظمة الطيران المدني الإيراني "رضا جعفر زاده" عن اصدار المنظمة تعليمات وإجراءات وقائية لمنع انتقال فيروس كورونا منذ بداية تفشي هذا الوباء حتى الآن، مؤكدا "ان المطارات وشركات الطيران وكافة طواقم الرحلات الجوية ملزمون بتنفيذ هذه التعليمات".
وأضاف جعفرزاده، ان التدابير المتخذة جاءت في إطار مرفقات الإيكاو التابعة للأمم المتحدة (ICAO) الـ19.
وأكد ان منظمة الطيران المدني كلفت جميع الدوائر والأقسام التي تعمل تحت اشرافها بالامتثال لتنفيذ كافة تعليمات وزارة الصحة الوقائية التي تبلغها للمنظمة، بما في ذلك الإرشادات الطبية والتعليمات الخاصة بمكافحة انتشار هذا الفيروس، والدورات التعليمية لطواقم الطيران، والتعليمات الخاصة بتعقيم الطائرة، بما في ذلك مقصورة الطائرة والمقاعد وطاولات الطعام، وأحزمة الأمان، والمرافق الصحية ومعدات الأمان والسلامة بالتعاون مع وزارة الصحة.
وصرح الناطق باسم منظمة الطيران المدني الإيراني، ان بامكان المسافرين الحصول على شهادة صحية عن طريق مكاتب وزارة الصحة الموجودة في المطارات.
 
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