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رقم الخبر: 276830 تاريخ النشر: شباط 23, 2020 الوقت: 16:57 الاقسام: محليات  
51 مصاباً جراء الزلزال الذي ضرب شمال غرب ايران

51 مصاباً جراء الزلزال الذي ضرب شمال غرب ايران

أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ الايرانية مجتبى خالدي بان عدد مصابي الزلزال الذي ضرب محافظة آذربيجان الغربية شمال غربي ايران بلغ 51 شخصا.
وقال خالدي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء "فارس" اليوم الاحد، ان زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر وبعمق 6 كم من سطح الارض ضرب صباح اليوم الاحد ناحية قطور في منطقة خوي بمحافظة اذربيجان الغربية (شمال غرب ايران).
واضاف، ان 51 شخصا اصيبوا في هذا الحادث حيث تم نقل 17 منهم الى المراكز العلاجية فيما تمت معالجة 34 منهم ميدانيا.
واوضح بان 15 تابعا زلزاليا وقع في هذه المنطقة لغاية الان واضاف، ان خسائر جزئية لحقت بـ 25 قرية في المنطقة.
يذكر ان زلزالا بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة قطور في محافظة آذربيجان الغربية شمال غربي ايران عند الحدود المشتركة مع تركيا في الساعة التاسعة و 23 دقيقة صباح اليوم الاحد بالتوقيت المحلي (الخامسة و 53 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش).
 
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مصدر الخبر: الوفاق/فارس
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