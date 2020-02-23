  • الأحد ٢٨ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الأحد , فبراير 23, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 276828 تاريخ النشر: شباط 23, 2020 الوقت: 16:53 الاقسام: محليات  
روحاني: الحظر الأمريكي يشبه فيروس كورونا؛ مخاوفه أكثر من حقيقته
لدى استقبال وزير خارجية النمسا

روحاني: الحظر الأمريكي يشبه فيروس كورونا؛ مخاوفه أكثر من حقيقته

قال رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني"، خلال استقبال وزير خارجية النمسا "الكساندر شالينبيرغ"، اليوم الأحد: ان الحظر الامريكي يشبه فيروس الكورونا، لان مخاوفه اكثر من حقيقته.
واضاف الرئيس روحاني في هذا اللقاء : ان المتوقع من الاتحاد الاوروبي، هو ان يقف بوجه الاجراءات الامريكية غير القانونية.
كما وصف العلاقات بين طهران وفيينا بانها مميزة وقائمة على اسس المودة، مردفا "ان البلدين لديهما طاقات جيدة للتعاون لاسيما في المجالات الاقتصادية".
وقال : نحن نتطلع الى عدم تأثر النمسا بالضغوط الامريكية غير القانونية والخاطئة في مجال تطوير التعاون المشترك.
واشار روحاني، الى ان الاتفاق النووي لا يتعلق فقط بإيران واوروبا او المجموعة السداسية الدولية، بل من شانه ان يؤثر على الامن والسلام في المنطقة والعالم.
وتابع رئيس الجمهورية : نحن لازلنا على يقين باننا نستيطع الحفاظ على الاتفاق النووي، الذي كان من شانه ان يشكل ارضية مناسبة لبناء الثقة الجديدة بين ايران والاتحاد الاوروبي وامريكا.
وشدد قائلا : لقد واضبت ايران بدورها على الالتزام بتعهداتها في اطار هذا الاتفاق.
وتطرق الى الحظر الامريكي الذي لم يستثن الغذاء والدواء الى جانب تقويض الاقتصاد الايراني؛ مصرحا خلال اللقاء مع وزير خارجية النمسا : ان فرض هذا الحظر شكل اجراء ارهابيا، ونحن نتوقع من الاتحاد الاوروبي ان يكون على قدر مسؤوليته الانسانية في هذا الخصوص.
وفي جانب اخر من تصريحاته، اكد رئيس الجمهورية ضرورة ترسيخ امن المنطقة بواسطة الدول الاقليمية نفسها، قائلا : ان المستوى الامني داخل مضيقات المنطقة شهد تراجعا اليوم، وهناك العديد من الدول في منطقتنا مثل اليمن والعراق وسوريا وافغانستان التي لا تنعم بظروف امنية مناسبة.
كما اشار الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قدمت "مباردة هرمز للسلام" بهدف تعزيز الامن والسلام في المنطقة؛ مبينا ان هذه المبادرة لقيت الترحيب، وان جميع المشاكل الاقليمية الراهنة تنبع من تدخلات امريكا الخاطئة واللاقانونية في شؤونها.
وتابع : انني على يقين بان امن هذه المنطقة وايضا تامين مسار الطاقة يهم العام واوروبا.  
واعرب روحاني عن امله في توسيع التعاون الثنائي والاقليمي اكثر من ذي قبل بين طهران وفيينا، وان تسهم زيارة وزير خارجية النمسا الحالية الى ايران في ايجاد نقلة ايجابية على صعيد العلاقات بين البلدين وايضا مع الاتحاد الاوروبي.
يتبع...
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0628 sec