أكد محافظ البنك المركزي الايراني، ان البنك سيعيد الاستقرار اللازم لسوق الصرف بعدما اعتبر انه ثمة محاولات للمضاربين بتوجيه صدمة للسوق.

وأوضح عبدالناصر همتي على صفحته بالانستغرام، اليوم الأحد، بأن مجموعة من الأشخاص يحاولون إشاعة أجواء نفسية من عدم الاستقرار والإعلان عبر الأجواء الافتراضية (الانترنت) عن أسعار غير حقيقية ولا تداولية في إطار استراتيجية الضغوط القصوى الأميركية ضد ايران. وأضاف: ان هذه المجموعة تسعى لاستكمال هذه التوجهات، وضرب استقرار السوق منها سوق الصرف.

وأشار همتي الى أن البنك المركزي لا يتعامل إنفعالياً مع تقلبات السوق، بل يتعامل مع هذه الحالات بمقاربة أساسية عبر توظيف الإمكانيات والمقاربات الناجعة والمجربة على مدى الشهور، بجانب اعتماد التريث والتدبير، حيث سيبذل الجهود لإحباط محاولات المضاربين الرامين لتوجيه صدمة لسوق الصرف، وسيتخذ البنك الإجراءات اللازمة لإعادة الاستقرار لسعر الصرف.

يذكر أن سوق الصرف الحرة شهد ارتفاعاً نسبياً في اليومين الماضيين عقب إعلان مجموعة العمال المالي الدولية (FATF) إعادة ايران بما يسمى القائمة السوداء، فيما لا يزال البنك المركزي الايراني يطرح السعر الرسمي للدولار الأميركي عند 42 ألف ريال لتغطية واردات السلع الأساسية.