وقال مسؤول تحسين الإنتاج الحيواني بمؤسسة الجهاد الزراعي بمحافظة كردستان، أحمد زكريائي نجاد: وفقاً لأحدث تعداد، ينشط 5712 شخصاً في تربية النحل في المحافظة. وأضاف: هناك أكثر من 7000 خلية نحل في المحافظة؛ ومع الجهود المبذولة على مدى السنوات القليلة الماضية، فان محافظة كردستان على وشك أن تصبح قطباً لتربية النحل.

وأشار زكريائي نجاد الى أنه حسب الإحصائيات، زاد عدد مربي النحل في كردستان بنسبة 7% وعدد المناحل بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ولفت الى أن إنتاج العسل بمحافظة كردستان في العام الايراني الحالي (ينتهي في 20 مارس 2020) زاد بنسبة 37% مقارنة مع العام الماضي، مضيفاً: نما إنتاج غذاء ملكات النحل بنسبة 43% في المحافظة.