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رقم الخبر: 276825 تاريخ النشر: شباط 23, 2020 الوقت: 16:47 الاقسام: اقتصاد  
إنتاج سبائك الصلب في إيران يبلغ 8ر22 مليون طن
و6ر23 مليون طن من الحديد الإسفنجي

إنتاج سبائك الصلب في إيران يبلغ 8ر22 مليون طن

أفادت إحصائيات منظمة تطوير وتحديث المناجم الإيرانية (إيميدرو)، ان إنتاج سبائك الصلب وصل إلى 8ر22 مليون طن في الأشهر العشرة الماضية، بزيادة 11% مقارنة بنفس الفترة.

ووفقاً لتقرير العلاقات العامة للمنظمة الصادر اليوم الأحد، ان شركات صناعة الصلب في البلاد أنتجت 22 مليوناً و873 ألف طن من سبائك الصلب خلال الفترة المشمولة بالتقرير، فيما كان هذا الرقم خلال نفس الفترة من العام الماضي 22 مليوناً و679 ألف طن.

في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، أنتجت شركات صناعة الصلب أيضاً 16 مليوناً و595 ألف طن من مقاطع الصلب، وكان الإنتاج في هذا القطاع في نفس الفترة من العام الماضي 15 مليوناً و600 ألف طن.

وبلغ إنتاج الحديد الإسفنجي في الأشهر العشرة الماضية، 23 مليوناً و687 ألف طن، بزيادة قدرها 8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (21 مليوناً و964 ألف طن).

 
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