  • الأحد ٢٨ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الأحد , فبراير 23, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 276824 تاريخ النشر: شباط 23, 2020 الوقت: 16:43 الاقسام: دوليات  
الدومينكان.. احتجاجات بعد تعليق الانتخابات المحلية لتعطّل أجهزة التصويت

الدومينكان.. احتجاجات بعد تعليق الانتخابات المحلية لتعطّل أجهزة التصويت

تظاهر المئات في شوارع جمهورية الدومينكان يوم السبت في احتجاجات جديدة على التعليق المفاجئ للانتخابات المحلية مما تسبب في أزمة سياسية قبل أشهر من إجراء انتخابات الرئاسة في البلاد.
وبدأت الاحتجاجات بعد أن علق المعهد الانتخابي انتخابات كانت تجري في كل أنحاء البلاد في 16 فبراير شباط بعد أربع ساعات من بدء التصويت. وقالت السلطات إن نحو نصف الأجهزة المستخدمة في أكثر المدن سكانا للتصويت إلكترونيا تعطلت.
وسيختار الناخبون في الدومينكان رئيسا جديدا في 17 مايو أيار. وفي محاولة لوقف الاحتجاجات طلبت الحكومة من منظمة الدول الأمريكية الأسبوع الماضي المساعدة في التحقيق في القرار الذي أدى إلى تعليق الانتخابات.
وقال ممثل للحكومة للصحفيين إن أي تحقيق محلي دون ممثلين سياسيين مستقلين لن يؤدي إلا إلى مزيد من التشكك.
وقالت منظمة الدول الأمريكية يوم الجمعة إنه على الرغم من عدم وجود دليل يشير إلى حدوث تلاعب في الأجهزة فإنها ملتزمة بإيجاد حل لتلك المشكلات.وحتى قبل الانتخابات المحلية طعن ساسة المعارضة في استخدام أجهزة التصويت الإلكتروني التي حصلت عليها الحكومة العام الماضي مقابل 19 مليون دولار قائلين إنه يمكن التلاعب في برمجيات تلك الأجهزة.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0616 sec