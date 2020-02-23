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رقم الخبر: 276823 تاريخ النشر: شباط 23, 2020 الوقت: 16:15 الاقسام: سياحة  
«جونيه».. مدينة النور وعروس الشاطئ اللبناني
من أجمل مدن لبنان الساحلية

«جونيه».. مدينة النور وعروس الشاطئ اللبناني

«جونيه» اللبنانية، مدينة النور، وأرض الليمون، واحدة من أجمل مدن لبنان الساحلية، لذلك يطلق عليها عروس الشاطئ اللبناني. تبتعد جونيه عن شمال العاصمة بيروت بحوالي 20 كم فقط، وتقع في محافظة جبل لبنان.

تقدم أيضاً المناظر الطبيعية الخلابة، الناتجة عن التقاء الجبل مع البحر جنباً إلى جنب، مشكلاً لوحة طبيعية ولا أروع من ذلك؛ مما يجعل من مدينة جونيه مرتعاً رائعاً للاصطياف والاستجمام، فهي غنية بالمنتجعات الصيفية الخاصة، وعلى طول الطريق البحري بها تنتشر المطاعم، والنوادي الليلية التي تقدم كافة النشاطات الترفيهية من كافة الألوان.

تلفريك «حريصا»

تلفريك «حريصا» يعد من أهم فاعليات السياحة في جونيه الممتعة، سيأخذك في رحلة مدتها 9 دقائق على ارتفاع أكثر من 550 متراً فوق مدينة جونية اللبنانية السياحية الساحرة؛ لتستمتع بمناظر طبيعية لخليج جونيه لا مثيل لها، ستحبس أنفاسك من روعتها.

تبدأ رحلة التلفريك من المحطة الرئيسية له ليمر فوق الشارع العام، والأبنية السكنية، ويستمر في الصعود، وصولاً لقمة الجبل، حيث يتواجد مزار سيدة لبنان الذي يمثل مكان مميز هناك.

 

 


 

 

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تلفريك حريصاتلفريك حريصا
تلفريك حريصاتلفريك حريصا
تلفريك حريصاتلفريك حريصا
تلفريك حريصاتلفريك حريصا
تلفريك حريصاتلفريك حريصا
تلفريك حريصاتلفريك حريصا
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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