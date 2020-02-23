بيت «الحكيم ملاصدرا» في قم المقدسة هو بيت صدر المتألهين الفيلسوف الايراني الكبير في القرن الحادي عشر، والذي أوصل فلسفة الإشراق الى ذروتها في محافظة قم.

يقع البيت خارج مدينة قم في قرية "كهك" في محلة "جال حمام" وتحيطه من جميع الاطراف بيوت القرويين التي بنيت متناسبة مع المناطق الحارة . يتالف البيت من ساحة وعلى جميع اطرافها الغرف، مع الاسف تم تخريب الغرف الثماني الموجودة فيه ولايوجد اليوم سوى غرفة واحدة . اجريت عمليات صيانة لغرفتين في العام 1998 . يوجد شرق البيت قناة ماء غزيرة وتعتبر من ضمن البيت، ويعود تاريخه الى العهد الصفوي.

هذا البيت التاريخي الذي قد استخدمت في بنائه، مواد انشائية مثل الطوب وخليط الطين والقش وأعمدة خشبية، كان في العصور والقرون الخوالي، يضم ثماني غرف وحجرات تحيط بالمبنى الرئيس للبيت، إلا انه وبمرور الايام، تعرّض جزء كبير من هذا البيت لدمار شامل، لم يتبقّ من مجموعة هذه الغرف الا غرفة واحدة.

أما سقف الفضاء الاصلي الداخلي للبيت، فبُني على شكل قبة مرتفعة مزخرفة بالجص، تعلوها نوافذ زجاجية تسطع من خلالها اشعة الشمس الى الداخل.

هذا وتقع قناة ماء غزيرة نسبياً في شرق بيت ملا صدرا، والتي تعدّ من ضمن مجموعة هذا البيت الاثري.

والملا صدرا، هو محمد بن إبراهيم القوامي الشيرازي، ولد في مدينة شيراز جنوبي إيران عام 980 هـ، جمع بين فرعي المعرفة النظري والعملي، فيُنسب إليه نهج الجمع بين الفلسفة والعرفان والذي يسمى بمدرسة الحكمة المتعالية. ويعرف أيضاً بـ«صدر المتألهين». انتقل إلى اصفهان وسط ايران، ودرس فيها عند أساتذته الشيخ بهائي، وميرداماد، وله مؤلفات كثيرة أشهرها كتاب الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة.

توجه إلى القرى النائية، منقطعاً إلى الرياضة الروحية بعد أن تعرّض من معاصريه صنوف المضايقات بسبب ما كان يطرحه، فأقام في ضواحي مدينة قم، ثم عاد إلى شيراز بأمر من الشاه عباس الصفوي، وتوفي عام 1050 هـ في مدينة البصرة بالعراق أثناء طريقه إلى بيت الله الحرام.