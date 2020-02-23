تم بناء معبد أناهيتا، وهو ثاني مبنى حجري بعد برسبوليس في إيران، على تل طبيعي باستخدام طريقة المنصة.

وفقاً لمعتقدات الإيرانيين القدماء، كانت أناهيتا الإلهة المائية، وملاك الوصي للنوافير والأمطار وأيضاً رمزاً للخصوبة والحب والصداقة. تم تقسيم مبنى المعبد إلى ثلاثة عصور أخمينية وبارثية وساسانية، ونظريات أخرى ربطت هذا المبنى بقصر غير مكتمل من خسرو الثاني في أواخر العصر الساساني.

مخطط هذا المبنى هو شخص مصغر، وكل جانب يشبه المنصة، التي شيدت بطريقة الحجر الجاف (المواد مرتبة فوق أو بجانب بعضها البعض بشكل منتظم دون استخدام مدافع الهاون) باستخدام حجر الركام والجص للواجهة الخارجية مزينة بالحجارة المنحوتة.

يتم تضمين مداخل المبنى في السلالم ذات الاتجاهين في الجزء الجنوبي والدرج في اتجاه واحد هو وسيلة الوصول إلى هذا المكان في الجزء الشمالي الشرقي. بشكل عام، تشكل سلسلة الأعمدة المتوازية منطقة حول المعبد والمساحة الداخلية للمعبد، محاطة بأعمدة حجرية. نسبة ارتفاع العمود إلى القطر هي 3 - 1 وهي الخاصية الفريدة لمعبد أناهيتا بين جميع المعابد في جميع أنحاء العالم.

اقيمت الخنادق الحجرية لتعديل مياه النهر وتوجيهها بشكل رائع إلى البركة المركزية للمعبد، وهذا النوع من مجاري المياه في المعبد هو أحد عجائب الهندسة في تلك الحقبة.