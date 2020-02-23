حديقة الديناصورات التعليمية في طهران او حديقة (جوراسيك بارك) هي من أهم معالم مدينة طهران والتي تصَّنف بالمرتبة الرابعة بين ثماني حدائق على مستوى العالم فهي أول حديقة في الشرق الأوسط للديناصورات الاصطناعية المتحركة يتم إنشاؤها في إيران.

وتضمُ ثمانية وعشرين ديناصورا اصطناعيا متحركا وتشبه المجسمات الديناصورات الحقيقية التي عاشت في العصورِ الجليدية.

هل تصورت نفسك راكبا على ديناصور؟؟!! في الغالب ستكون الاجابة لا، لكن هنا في حديقة الديناصورات هذه في العاصمة الايرانية طهران اصبح بالامكان الركوب على الديناصورات ومشاهدتها وهي ترقص وتغني.

وفي جواريسك بارك ثمانية وعشرون ديناصورا مصممة بواسطة اجهزة استشعار حسية، تتفاعل مع الزائرين عند اقترابهم منها، حديقة الديناصورات المتحركة تضم انواعا مختلفة من الديناصورات التي يمكنها تحريك فمها وذنبها الطويل وفتح اعينها كما يمكنها اصدار اصوات مخيفة، وهذا الطفل الصغير رغم صغر حجمه الا انه اراد اخافة الديناصور.

الديناصورات ليست للصغار فقط بل يستمتع بها الكبار ويقرأون عنها في لوحات صغيرة وضعت امام كل ديناصور باللغتين الانجليزية والفارسية.

وتجذب هذه الحديقة عدداً كبيراً من محبِّي هذه الكائنات المنقرضة، وتُعَدّ محطة تعليمية للأطفال ويقصد هذه الحديقةَ الكثير من العوائل برفقة اولادهم.

كذلك تضم الحديقة مجسمات لحيوانات اخرى لا تزال حية حتى اليوم، كالدببة والغوريلات والثعابين الضخمة والحمار الوحشي والاسود والنمرة والطيور.

قبل نحو 40 عاماً، إكتشف باحثون فرنسيون بعض بقايا ديناصور في ضواحي محافظة كرمان جنوب شرق إیران وقاموا بنقلها بسرعة إلى بلدهم فرنسا لیعرضوها في متحف التأريخ الطبيعي في باريس وبعد إفتتاح الحديقة الجوراسية في طهران، تم نقل هذا المخلوق المنقرض الذي كان يوجد فقط في الكتب والأفلام من فرنسا إلى إيران وخصوصاً في حديقة الديناصورات في طهران حيث تم حفظها هناك.

تقع جوراسيك بارك أو حديقة الديناصورات بعد متنزه برواز في بولوار شقائق بساحة بهرود في منطقة سعادت آباد شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران. حيث تقع الحديقة في سفح الجبل الشمال الغربي للعاصمة طهران وتطل على الجانب الأكبر من المدينة.



