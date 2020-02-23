الرئیسیة
عناوین الاخبار
سیاسة
>
عربیات
>
دولیات
>
محليات
اقتصاد
ثقافة و فن
سیاحة
رياضة
اجتماعيات
علوم و تکنولوجيا
منوعات
الوسائط المتعددة
مقابلات
مقالات و آراء
الأحد ٢٨ جمادی الثانیة ١٤٤١
الأحد , فبراير 23, 2020
نبذة عنا
الاتصال بنا
الاشتراک
آر اس اس
مواقع صدیقة
عاجل :
الدومينكان.. احتجاجات بعد تعليق الانتخابات المحلية لتعطّل أجهزة التصويت
تركيا.. انتحار شاب بسبب الجوع والفقر.. والمعارضة تحمّل اردوغان
كورونا يفتك بالمزيد في الصين.. ويتسبب بتعليق الدراسة بمحافظات إيرانية وعزل بلدات بشمال إيطاليا
مقتل 120 إرهابيا خلال عملية عسكرية جنوب غربي النيجر
ألبانيا تسلم روسيا موطناً لها كان منتسبا لداعش
للمزید
رقم الخبر: 276818
تاريخ النشر: شباط 23, 2020
الوقت: 15:21
الاقسام: منوعات
کاریکاتیر
الکلمات المفتاحية
کاریکاتیر
2
3
مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
مصر.. الكشف عن سر المومياء المجهولة في المتحف المصري
علماء آثار يكتشفون ضريحاً يعتقد أنه يعود لأول ملوك روما
كوكب يمر عليه العام بأقل من 18 ساعة ويمطر بالياقوت والأحجار الكريمة
كأنه توفي قبل ساعات.. الجليد يحتفظ بألوان طائر منقرض منذ آلاف السنين
أشعة ليزر تحرق عين طيار في السماء
جرته على الحقيبة.. تصرف غريب من أم رفض ابنها الاستيقاظ والذهاب للمدرسة..
تاجر مخدرات يخسر 60 مليون دولار بعد إضاعته لـ"كلمة السر"
کاریکاتیر
فتاة أفغانية تتحدى الإعاقة والمجتمع بالرسم
أقوى رجل في أفريقيا يتناول 8 دجاجات يوميا ويرفع 220 كغ
لماذا يكره اليابانيون الرقم 4؟!
العراق.. اكتشاف اثري ضخم يحل غموض لآلاف السنين
وصفة صينية عمرها 3 آلاف عام تحقق تقدماً بعلاج "كورونا"
سيدة صينية تزور والدها المصاب بـ'كورونا' مرتدية لباس زرافة
تعرف على التغييرات التي تطرأ على الجسم بعد الوفاة!
توفي في عمر 86 عاما.. (كورونا) يخطف أفضل العلماء
اكتشاف جدران غريبة مصنوعة من عظام وجماجم البشر أسفل كاتدرائية
زوجان اشتريا ثمرة فلفل .. ثم اكتشفا (صدمة كبرى) داخلها
كشف أثري "مهم" في إيطاليا.. أسطورة روما
"امرأة بلا أذن".. عادة خطيرة كلفت سيدة خسارة أذنها
درس قاس ومعركة مخيفة بين لص ومسن
أسد ينقض على طفلة.. ولكمة (هائلة) تحسم كل شيء
صور مدهشة تكشف عن (شيطان البحر) الوردي الوحيد في العالم
إصابة 40 أمريكياً بفيروس كورونا على متن سفينة "دايموند برنسيس"
دراسة جديدة تكشف سر عدوانية محاربي الفايكينغ المتوحشين
تعرف على قائمة الدول ذات ساعات العمل الأقل
کاریکاتیر
الليزر يرسم في السماء صورا مذهلة ثلاثية الأبعاد
کاریکاتیر
زواج المحارم عند المصريين القدماء.. حقيقة أم أسطورة؟
لم تشرب الماء منذ سنة.. والنتيجة مذهلة!
(كورونا) يضرب (أبل) ويهدد سوق الـ(آيفون)
أقوى رجل في أفريقيا يتناول 8 دجاجات يوميا ويرفع 220 كغ
طفل سوري يمتلك قدرات خاصة نادرة جداً
انفجار معدة طفل تناول آيس كريم النيتروجين ووالدته تروي تفاصيل المأساة
قنبلة أمريكية تشل مدينة فينيسيا
لماذا يكره اليابانيون الرقم 4؟!
العراق.. اكتشاف اثري ضخم يحل غموض لآلاف السنين
رحلة الموت من جاكرتا الى ووهان.. تعرف على المسافر الوحيد إلى'بؤرة الوباء'
هل تنبأ (المسلسل المريب) بكورونا قبل 27 عاما؟
عارضة أزياء بلا ذراعين
قرية أمريكية صغيرة تجلب الآلاف إليها للتحدث إلى الموتى
مصادرة ديك بسبب شكوى دبلوماسية يثير جدلا في الجزائر
دولة عربية ضمن أجمل 10 وجهات سياحية في العالم
الكشف عن تفاصيل قضية مقتل خادمة فلبينية بالكويت
All Content
by
alvefagh
is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International License
.
اجرا:تارنماجستر