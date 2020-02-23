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|رقم الخبر: 276816
|تاريخ النشر: شباط 23, 2020
|الوقت: 15:20
|الاقسام: منوعات
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جرته على الحقيبة.. تصرف غريب من أم رفض ابنها الاستيقاظ والذهاب للمدرسة..
"هتروح المدرسة بالعافية" هذا ما فعلته أم مع طفلها الذي لا يريد الذهاب إلى المدرسة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب وطريف في نفس الوقت، لسيدة تجر حقيبة في الشارع بينما يستلقي طفلها على الحقيبة بعجل، وتتجاهل الأم رد فعل الطفل وتدعه ينام على الحقيبة، وانتشر الفيديو على وسائل الاعلام وقيل أنها لقطة ظريفة التُقطت في أحد شوارع المكسيك لطفل من الواضح جداً أنه لا يرغب في الذهاب إلى المدرسة.
وتبين أن الفيديو تم في أحد شوارع بير، وبالفعل هي لأم تتعامل مع ابنها الذي يرفض الذهاب إلى المدرسة، ونقلت وسائل اعلام عالمية الواقعة وقالت إنه تم القبض على والدة الطالب وهي "تجر" ابنها في شوارع المدينة التي يعيش فيها لمعرفة صلتها بالطفل النائم على الحقيبة بهذه الطريقة وتجره في الشارع.
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