جرته على الحقيبة.. تصرف غريب من أم رفض ابنها الاستيقاظ والذهاب للمدرسة.. "هتروح المدرسة بالعافية" هذا ما فعلته أم مع طفلها الذي لا يريد الذهاب إلى المدرسة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب وطريف في نفس الوقت، لسيدة تجر حقيبة في الشارع بينما يستلقي طفلها على الحقيبة بعجل، وتتجاهل الأم رد فعل الطفل وتدعه ينام على الحقيبة، وانتشر الفيديو على وسائل الاعلام وقيل أنها لقطة ظريفة التُقطت في أحد شوارع المكسيك لطفل من الواضح جداً أنه لا يرغب في الذهاب إلى المدرسة.