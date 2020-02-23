سمعنا عن فنانين موهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة استخدموا ارجلهم بدل ايديهم في الرسم والإبداع..ولكن ماذا لو أن الشلل طال ايديهم وارجلهم.

روبابا محمدي فنانة من العاصمة الأفغانية كابول تحدت إعاقتها التي ولدت عليها ومارست هوايتها المفضلة في الرسم مستخدمة فمها في حمل الفرشاة مشبثة اياها بين أسنانها لإنشاء صور متقنة وملونة.

وتقول روبابا محمدي: (بسبب إعاقتي ، لم أتمكن مطلقا من الذهاب إلى المدرسة) ،كنت أشعر بالتعب والمرض لعدم تمكني من مغادرة المنزل.

(كان الأمر صعبا للغاية وبكيت عدة مرات، لكن والدي شجعني).

ولم تكتف محمدي بتعلم القراءة والكتابة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي على هاتفها المحمول بل تمكنت بطموحها وعزيمتها من إقامة معرض لرسوماتها بعد أربع سنوات من التدريبات الشاقة، ومن إطلاق مركز للتدريب مخصص لفنانين معاقين آخرين. اما اليوم فتباع أعمال هذه الفتاة البالغة تسعة عشر عاما في المعارض الدولية.

وتقول روبابا (أقوم في الغالب برسومات حول النساء الأفغانيات والتحديات التي يواجهنها..كما ارسم الأطفال والطبيعة والنباتات والحيوانات.

وفقا لمسح وطني أجري منذ اعوام يعاني حوالي مليون ونصف من سكان أفغانستان البالغ عددهم حوالي خمسة وثلاثين مليون نسمة من أشكال الإعاقة بما في ذلك عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يعانون من إصابات الألغام الأرضية. وتقول الوزارة الأفغانية للشهداء والمعوقين إن أكثر من ثلاثمئة وعشرين ألف شخص معاق وأقارب الذين قتلوا في الحرب مسجلون لدى الوزارة مما يساعد على توفير فرص العمل والتعليم لهم.