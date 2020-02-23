علماء يكتشفون كوكباً ضمن (كوكبة الأرنب) يمر عليه العام خلال 18 ساعة فقط، وحتى العام تمّ اكتشاف سبعة كواكب من هذا النوع، بحسب العلماء.

سماء الكوكب مؤلف من طبقات الجو العليا وتمطر بالياقوت والأحجار الكريمة.

اكتشف العلماء كوكباً يمر عليه العام خلال 18 ساعة فقط، حيث أن سرعة مرور الوقت المتعلقة بدورانه حول النجم NGTS-10)) على مسافة قريبة جداً، بحسب ما نشرته مجلة (مونثلي نوتيسيس).

ويثير نجم NGTS-10 اهتمام العلماء، فخلال عشرة أعوام ستقتصر فترته المدارية أي الزمن المستغرق لدوران جرم فلكي في مداره بسبع ثوانٍ.

ويقدر وزن الكوكب الجديد ضعف وزن أكبر كوكب في النظام الشمسي، وهو أكبر بـ 1.2 مرة من كوكب المشتري، وما يميزه عن الكواكب الأخرى هو أن سماءه مؤلف من طبقات الجو العليا، وتمطر بالياقوت والأحجار الكريمة.

ووجد الباحثون الكوكب في (كوكبة الأرنب) الذي يقع على مسافة 2.5 مليون كم من نجم ينتمي إلى فئة الكواكب الخارجية العملاقة الغازية، المشتري الحار.

البروفيسور بجامعة وارويك في بريطانيا، جيمس ماكورماك، قال إنه (من السهل جداً إيجاد كواكب كهذه لأنها غالباً ما تمر بالقرب من قرص الكوكبة، لكن من النادر جداً رصد الكواكب التي يمر عليها العام في أقل من يوم واحد، وحتى الآن تمّ اكتشاف سبعة كواكب من هذا النوع).