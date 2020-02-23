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رقم الخبر: 276809 تاريخ النشر: شباط 23, 2020 الوقت: 15:30 الاقسام: محليات  
ارتفاع عدد ضحايا "كورونا" في ايران إلى 8 أشخاص
رئيس مركز المعلومات في وزارة الصحة:

ارتفاع عدد ضحايا "كورونا" في ايران إلى 8 أشخاص

قال رئيس مركز المعلومات بوزارة الصحة الإيرانية، إن عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إيران، ارتفع إلى 43 شخصا، فيما توفي 8 اشخاص بسبب الفيروس.
وقال كيانوش جهانبور اليوم الاحد: من بين الحالات التي تم فحصها خلال الساعات الـ24 الماضية ، تم تشخيص 15 اصابة جديدة ، من بينها 7 اصابات في مدينة قم، و4 في طهران وحالتين في محافظة جيلان وحالة واحدة في المحافظة المركزية واخرى في تنكابن (مازندران) ومن بين الاصابات الجديدة توفي 3 اشخاص.
 وصرح بان مجموع الاصابات المؤكدة منذ ظهور فيروس كورونا في إيران، بلغ 43 شخصا، توفي 8 منهم بسبب الفيروس.
وفي الاحصائيات الاخيرة لوزارة الصحة الوطنية الصينية، ارتفع عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في الصين إلى 78 الفا و866 شخصا، توفي منهم الفين و464 بهذا الفيروس
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايرنا
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