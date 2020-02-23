ووقف فيلم «باراسايت» للمخرج الكوري بونغ جون هو الذي فاز هذا العام على أوسكار أفضل فيلم أجنبي وأفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل سيناريو، إلى جانب فيلم «انفصال نادر عن سيمين» للمخرج الإيراني أصغر فرهادي والذي فاز بأوسكار أفضل فيلم أجنبي عام 2012، بدرجة 99 بالمئة، ليقفا في المرتبة الثالثة في قمة أرقام الأوسكار القياسية.

وتصدر القائمة فيلم «فاني وألكساندر» للمخرج السويدي الكبير إنغمار بيرغمان، بدرجة 100 بالمئة، وهو الفيلم الذي فاز بأوسكار أفضل فيلم أجنبي في الدورة الـ56 عام 1984، وذلك بعد جائزتين متتاليتين اقتنصهما بيرغمان في عامي 1960 و1961.

كما حصل فيلم «النهار مكان الليل» للمخرج الفرنسي فرانسوا تروفو على درجة 100 بالمئة، ضمن الأفلام الأجنبية الفائزة بالأوسكار، حيث حازها تروفو في عام 1947.

وفضلا عن الأوسكار حصد فيلم «انفصال نادر وسيمين» 30 جائزة من مهرجانات متعددة منها جائزة الدب الذهبي لأحسن فيلم في مهرجان برلين السينمائي الدولي، ويعد أول فيلم إيرانى يحصل على الجائزتين، بالإضافة إلى جوائز الأداء التمثيلي، ففي مهرجان برلين ذاته، فكان من نصيب كل من البطل والبطلة جائزة الدب الفضي.. وهذا فضلا عن جوائزه على صعيد المونتاج والتصوير وكذلك التأليف.

وفي فبراير 2017 فاز فرهادي بثاني جائزة أوسكار لأفضل فيلم أجنبي عن فيلم «البائع»، حيث تغيب أصغر فرهادي عن الحفل احتجاجا على قرار دونالد ترامب بشأن الهجرة.