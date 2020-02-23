تم الإعلان عن الشروط والأحكام العامة للدورة الثالثة والعشرين من السوق الدولية لفيلم إيران 2020 والتي تقام في الفترة من السادس عشر إلى الثامن والعشرين من أبريل /نيسان القادم 2020 في العاصمة طهران .

سيعقد السوق الدولية للأفلام السينمائية والتلفزيونية الإيرانية، بأمانة محمد مهدي عسكر بور وباعتباره أحد الأقسام المهمة وكجزء من مهرجان فجر السينمائي الدولي الثامن والثلاثين.

ويجب على الشركات الراغبة في دخول السوق أن تسجّل عبر www.fajriff.com وأن تكتمل المعلومات المطلوبة وتقدم جميع المواصفات والوثائق والمستندات ذات الصلة بحلول 29 فبراير /شباط الجاري.

ومن الضروري توفير التراخيص اللازمة لتشغيل وأنشطة الشركة ومنتجاتها المعنية، للتسجيل في سوق الأفلام الذي يتمثل هدفه الرئيسي في تهيئة بيئة لتقديم وإعلان ودعاية وتوزيع الأفلام العائلية الإيرانية والأفلام الأجنبية الإنسانية والأخلاقية، مع التركيز على تجنب الأفلام غير الأخلاقية بالإضافة إلى ذلك هناك فرصة للقاء وتبادل الأفكار وخلق فرص للتعاون بين المنتجين وباعة الأفلام والبرامج التلفزيونية.

وينظر السوق بشكل خاص إلى أعمال تنشر رسالة العدالة والدفاع عن المظلومين، وتعزز القيم الأخلاقية والإنسانية في العالم وتحتوي على رسائل المحبة للسلام باعتبارها تعاليم حقيقية للأنبياء الإلهيين ويركز السوق على أفلام من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والقوقاز والأناضول.