عرض الفيلم الفرنسي «المناوبة الليلية» من بطولة الفنان الإيراني «بيمان معادي» ضمن العروض الخاصة لمهرجان برلين السينمائي الدولي بدورته الـ70.

«المناوبة الليلية» من إخراج «آن فونتين» ويروي قصة 3 ضباط ويلعب أدوارهم «عمر سي»، «ورجيني افريا»، «جرجوري جادبيوس» يتولون مهمة غير اعتيادية ليلا بنقل مهاجر طاجكستاني ويلعب دوره «بيمان معادي» إلى المطار لكنهم يكتشفون ان هذا الشخص محكوم عليه بالإعدام في بلاده، ليقف هؤلاء الثلاثة امام معضلة اخلاقية ولديهم ليلة واحدة فقط ليتخذوا قرارهم النهائي.

وسيعرض هذا الفيلم في 28، 29 فبراير و 1 مارس القادم ضمن العروض الخاصة لمهرجان برلين السينمائي.

وأعلن «بيمان معادي» منذ عدة أيام انه لن يشارك بالمهرجان.

وتعقد الدورة الـ70 من مهرجان برلين من 20 فبراير وحتى 1 مارس وهذا العام سيتولى «جيريمي ايرونز» الممثل السينمائي والمسرحي البريطاني رئاسة لجنة التحكيم للقسم الاساسي للمهرجان.