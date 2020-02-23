المبارز الايراني " مجتبى عابديني " ضمن الافضل عالميا احتل كابتن المنتخب الايراني للمبارزة " مجتبى عابديني " المركز العاشر عالميا في المبارزة وذلك وفق احدث تقرير للاتحاد العالمي للمبارزة ، وافاد تقرير للاتحاد العالمي للمبارزة ان عابديني احتل المركز العاشر عالميا .