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|رقم الخبر: 276805
|تاريخ النشر: شباط 23, 2020
|الوقت: 14:33
|الاقسام: رياضة
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المبارز الايراني " مجتبى عابديني " ضمن الافضل عالميا
احتل كابتن المنتخب الايراني للمبارزة " مجتبى عابديني " المركز العاشر عالميا في المبارزة وذلك وفق احدث تقرير للاتحاد العالمي للمبارزة ، وافاد تقرير للاتحاد العالمي للمبارزة ان عابديني احتل المركز العاشر عالميا .
وبحسب التقرير، احتل المبارز الايراني " علي باكدامن " المركز 27 والمبارز " محمد رهبر" المركز 38 والمبارز " محمد فتوحي" المركز 40 في التصنيف العالمي للمبارزة بالسيف الضالع.
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