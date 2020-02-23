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رقم الخبر: 276805 تاريخ النشر: شباط 23, 2020 الوقت: 14:33 الاقسام: رياضة  
المبارز الايراني " مجتبى عابديني " ضمن الافضل عالميا

المبارز الايراني " مجتبى عابديني " ضمن الافضل عالميا

احتل كابتن المنتخب الايراني للمبارزة " مجتبى عابديني " المركز العاشر عالميا في المبارزة وذلك وفق احدث تقرير للاتحاد العالمي للمبارزة ، وافاد تقرير للاتحاد العالمي للمبارزة ان عابديني احتل المركز العاشر عالميا .

وبحسب التقرير، احتل المبارز الايراني " علي باكدامن " المركز 27 والمبارز " محمد رهبر" المركز 38 والمبارز " محمد فتوحي" المركز 40 في التصنيف العالمي للمبارزة بالسيف الضالع.

 

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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