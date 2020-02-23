وتعددت أنواع الخزف الإسلامي في أشكالها وطريقة معالجتها وأنواع الزخارف بشكل ليس لهُ نظير، ولا تعود أهمية الخزف الإسلامي إلى تقنياته فحسب بل وبشكل رئيسي إلى رسوماته التي تختصر جمالية الفـن الإسلامي ومن أهم هذه الأنواع :-

الفخار والخزف ذو الزخارف البارزة

وفيه تنفذ وترسم العناصر الزخرفية المكونة للمشهد التصميمي بارزة عن المستوى الأصلي لسطح القطعة الخزفية، ويتم أما باللصق مباشرة باستخدام المستحلب الطيني بتخديش السطح الطيني اللين أو باستخدام القمع، وأحياناً تستخدام أشكال قالبيه لخلق وحدات تصويرية متشابهة أو باستخدام حفر قليل البروز، ثم يطلى بطلاءات متعددة الألوان على أرضية البطانة الناصعة البياض أو قد تكون ملونة بألوان أخرى فاتحة.

وشمل إنتاج الخزف جوانب متعددة أمام احتياجات الناس اليومية سواء كانت هذه الاحتياجات عامة أو خاصة فقد صنع الفنان المسلم بلاطات الخزف على أشكال مختلفة ليكسو الجدران وكذلك بعض المحاريب والفناجين والأقداح والكؤوس والصحون والأكواب والقوارير والأباريق والمسارج.